In der Diskussion um die deutschen Verteidigungsausgaben hat der Wehrbeauftragte des Bundestags, Bartels, ein Ziel von 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung ins Gespräch gebracht.

Deutschland müsse mehr als 1,2 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investieren, mehr als die 37 Milliarden von heute, sagte Bartels "Focus Online". Er sei der Ansicht, dass man mit einer Größenordnung von 1,5 Prozent die Bundeswehr komplett auffüllen und materiell voll ausrüsten könne. Man orientiere sich zwar am Zwei-Prozent-Ziel der Nato. Wer aber ab 2024 tatsächlich zwei Prozent, also 72 Milliarden Euro, für das Militär ausgeben wolle, müsse die Bundeswehr drastisch vergrößern.



US-Außenminister Tillerson hatte gestern bei einem Nato-Treffen bekräftigt, dass er das Zwei-Prozent-Ziel als verbindlich ansieht. Bundesaußenminister Gabriel wies das zurück und verlangte, bei der Berechnung müssten auch die Ausgaben etwa für humanitäre Hilfe einbezogen werden.