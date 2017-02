Es ist schon erstaunlich, wie manche Schlagwörter Karriere machen. Jahrelang ist abseits der Expertenzirkel kaum einmal von ihnen die Rede, doch dann sind sie plötzlich in aller Munde. Ein aktuelles Beispiel ist das sogenannte Zwei-Prozent-Ziel, also die selbst gesetzte Zielvorgabe der NATO-Staaten, jährlich zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben.

Dieses Ziel ist nicht neu. Und bislang nahm die breitere Öffentlichkeit kaum einmal Notiz davon, dass Deutschland - wie andere Staaten auch - die zwei Prozent regelmäßig deutlich verfehlte. Doch nun bestimmt diese Zielvorgabe plötzlich sowohl die Schlagzeilen als auch die Debatten bei der Münchner Sicherheitskonferenz, bei der dieser Tage die künftige Außenpolitik der USA im Zentrum zahlreicher Diskussionen steht.

Und genau dort, in den USA, liegt auch der Grund dafür, dass plötzlich wieder so viel von den zwei Prozent die Rede ist. Der neue Präsident Donald Trump hat das Thema aus der Versenkung geholt, um die aus seiner Sicht ungerechte Verteilung von Lasten in der NATO anzuprangern. Amerika leiste zu viel, Europa zu wenig, so lässt sich seine Sicht der Dinge auf den Punkt bringen. Um diese Botschaft möglichst plakativ zu setzen, eignet sich das Zwei-Prozent-Ziel nahezu perfekt. Doch als Basis für eine ernsthafte Diskussion taugt es nur bedingt.

Schon Vergleichbarkeit ist schwierig

Das fängt mit der Vergleichbarkeit an: Wie genau rechnen die einzelnen Staaten eigentlich? Und was genau heißt das denn: Verteidigungsausgaben? In Belgien zum Beispiel machen Pensionszahlungen ein Drittel des Wehretats aus, in Deutschland sind es 17 Prozent. Staaten wie Großbritannien oder Frankreich rechnen ihre teuren Nuklearstreitkräfte mit hinein. Und schließlich haben Staaten mit einem starken Wirtschaftswachstum wie Deutschland stets einen gewissen Nachteil: Wenn ihre Verteidigungsausgaben konstant bleiben, das Bruttoinlandsprodukt aber steigt, sinkt automatisch ihre Quote. Hierzulande lag sie laut Verteidigungsministerium zuletzt bei 1,22 Prozent - weit weg von den viel beschworenen zwei Prozent.

Doch was wäre, wenn ein politisches Wunder passieren würde? Wenn Deutschland seine Ausgaben von heute auf morgen nahezu verdoppeln und die zwei Prozent erreichen würde? Niemandem wäre geholfen, weil der Bundeswehr schlichtweg der Apparat fehlt, um das Geld sinnvoll einzusetzen. Ein Beispiel: Wenn Deutschland mit diesem Geld zehn neue Hubschrauber für die Truppe bestellen würde, müssten die von der Industrie erst einmal gebaut und geliefert werden. Das dauert. Und wenn die Hubschrauber dann eines Tages auf dem Hof stünden? Dann gäbe es gar nicht genügend Personal, um sie technisch abzunehmen, instand zu halten und zu reparieren.

Bei der Bundeswehr fehlt es an allem

Man muss sich das vorstellen wie bei Jemandem, der nach einer exzessiven Fastenkur kurz vor dem Verhungern steht und sich dann ansatzlos ein Mehrgänge-Menü einverleibt: Statt den Körper zu stärken, führt die ungewohnte Nahrung zum Kollaps.

Es fehlt an Spezialisten für den Cyberkrieg, den sogenannten Nerds. Es fehlt an qualifizierten Juristen, die in der Lage sind, hochkomplexe Verträge mit der Rüstungsindustrie auszuhandeln und zu begleiten. Es fehlt der Bundeswehr an Munition. Und es fehlt ihr genauso an Personal, das die Modernisierung der maroden Infrastruktur vorantreibt. Es fehlt an allen Ecken und Enden.

Wenn die Debatte so geführt würde, dann hätte all das Gerede über die zwei Prozent sogar sein Gutes. Denn die grundsätzliche Aussage bleibt ja richtig: Ein Europa, das ernst genommen werden will, kann sich nicht dauerhaft auf die militärische Stärke der USA verlassen.

Das gilt speziell für Deutschland, dessen führende Repräsentanten vor drei Jahren bei der Münchner Sicherheitskonferenz das Schlagwort von der neuen deutschen Verantwortung in die Welt setzten. Diese Art von Verantwortung kostet nun einmal Geld.