Die russische Regierung hat die Pläne der Nato kritisiert, die Beteiligten des Militärbündnisses in erhöhte Einsatzbereitschaft zu versetzen.

Ein Sprecher des Außenministeriums in Moskau sagte der Nachrichtenagentur Interfax, dies würde die Sicherheit des ganzen Kontinents gefährden. Russland werde das Vorhaben in der eigenen militärischen Planung berücksichtigen und Gegenmaßnahmen ergreifen, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten.



Aus diplomatischen Kreisen heißt es, die USA drängten ihre Nato-Partner in Europa dazu, mehr Truppen, Kriegsschiffe und Flugzeuge in Kampfbereitschaft zu versetzen, um Russland abzuschrecken. Diese sollen innerhalb eines Monats verlegt werden können.

