Die Nato plant offenbar eine neue Eingreiftruppe mit rund 30.000 Soldaten.

Das berichtet die "Welt am Sonntag" und beruft sich auf ranghohe Nato-Diplomaten. Danach will die Allianz für den Fall eines Angriffes aus Russland ihre Reaktionsfähigkeit verbessern und weiter aufrüsten. Die neue Truppe solle innerhalb von 30 Tagen einsatzbereit sein und laut Planung mit mehreren hundert Kampfflugzeugen und Schiffen ausgerüstet werden. Deutschland werde in dem neuen Pool eine führende Rolle übernehmen, heißt es in der "WAMS" weiter. Die Initiative für die Eingreiftruppe, die zusätzlich zur bestehenden Nato-Reaktionsstreitmacht NRF aufgebaut werden soll, ging dem Bericht zufolge in den vergangenen Monaten von den USA aus.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.