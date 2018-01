Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat die Türkei zu einem maßvollen Vorgehen im Nachbarland Syrien aufgerufen.

Jedes Land habe ein Recht auf Selbstverteidigung, sagte er über die Militäroffensive gegen kurdische Milizen im Nachbarland. Dieses Recht müsse aber auf angemessene Weise ausgeübt werden. Stoltenberg fügte hinzu, die Türkei sei eine der Nato-Nationen, die am meisten unter dem Terrorismus litten. Die türkische Armee geht seit fast einer Woche gegen kurdische Kämpfer in der nordsyrischen Grenzregion Afrin vor. Präsident Erdogan kündigte an, der Einsatz werde solange fortgesetzt, bis ein Ergebnis erzielt sei.



Die Kurden in der Region forderten von der syrischen Regierung Hilfe an. In einer Erklärung heißt es, man rufe den Staat auf, seinen Verpflichtungen nachzukommen und die Armee zu entsenden, um die Grenze zur Türkei gegen Angriffe der türkischen Besatzer zu schützen. - Afrin steht unter der Kontrolle der Kurden, syrische Regierungstruppen haben dort seit Jahren keine Präsenz mehr.

