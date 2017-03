Der kosovarische Präsident Thaci hat die Nato um Unterstützung bei der Umwandlung der bisherigen Sicherheitstruppe in eine reguläre Armee gebeten.

Das teilte er am Abend in Pristina mit, nachdem er vergangene Woche dem Parlament einen Gesetzentwurf zum Aufbau eigener Streitkräfte zugeleitet hatte. Serbische Politiker hatten dies scharf kritisiert. Belgrad erkennt die Unabhängigkeit des Kosovo nicht an. Die Nato steht dem Ansinnen Thacis nach eigenem Bekunden skeptisch gegenüber.