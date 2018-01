Die türkische Regierung ist offenbar unzufrieden mit einer Erklärung des Weißen Hauses über ein Telefonat zwischen den Präsidenten Trump und Erdogan.

Die Darstellung Washingtons spiegele den Inhalt des Gesprächs nicht genau wider, hieß es laut der Nachrichtenagentur AP in Regierungskreisen in Ankara. So habe Trump, anders als dargestellt, keine Bedenken wegen der eskalierenden Gewalt bei der türkischen Offensive gegen Kurden in Nordsyrien geäußert. Der US-Präsident habe auch nicht von zerstörerischer und falscher Rhetorik gesprochen, die aus der Türkei komme. Den türkischen Angaben zufolge habe Trump zugesagt, dass die USA ihre Waffenlieferungen an die syrisch-kurdische Miliz YPG einstellen.



Für die Vereinigten Staaten ist die YPG ein wichtiger Partner beim Kampf gegen den IS. Für die türkische Regierung ist die Kurdenmiliz eine Terrororganisation.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.