Bei der türkischen Offensive gegen kurdische Milizen in Nordsyrien ist ein Soldat getötet worden.

Das teilte das Militär mit. Auf Seiten der Rebellengruppe Freie Syrische Armee, die gemeinsam mit den türkischen Streitkräften vorrückt, habe es mindestens zwei Tote gegeben, heißt es in Medienberichten. Angaben über Opfer bei den kurdischen Milizen liegen nicht vor. Auf türkisches Staatsgebiet wurden mehrere Raketen abgefeuert. Dabei sollen Zivilisten verletzt und Gebäude beschädigt worden sein. Präsident Erdogan zeigte sich entschlossen, die Offensive zum Abschluss zu führen, und betonte, man werde keinen Schritt zurückweichen.



In New York beriet der UNO-Sicherheitsrat über die Militäraktion. Eine gemeinsame Erklärung wurde nicht verabschiedet. Der französische Botschafter Delattre sagte, man sei sich aber weitgehend einig gewesen, die Konfliktparteien zur Zurückhaltung zu drängen. Die türkische Offensive auf die syrische Stadt Afrin hatte vor drei Tagen mit Luftangriffen begonnen. Sie zielt auf die Kurdenmiliz YPG. Während Ankara diese als Ableger der Terrororganisation PKK betrachtet, sehen die USA sie als Verbündete im Kampf gegen die Terrormiliz IS.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.