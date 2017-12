Russland verstärkt nach eigenen Angaben seine Militärpräsenz in Syrien.

Verteidigungsminister Schoigu teilte in Moskau mit, Präsident Putin habe den Ausbau der Stützpunkte Tartus und Hmeimim genehmigt. Beide liegen an der Mittelmeerküste Syriens. Die russische Nachrichtenagentur RIA meldet, mit der syrischen Regierung sei die Stationierung von bis zu elf Kriegsschiffen im Hafen von Tartus vereinbart worden - für eine Laufzeit von 49 Jahren. Die Luftwaffenbasis Hmeimim werde den russischen Streitkräften zeitlich unbegrenzt zur Verfügung gestellt.



Russland hatte in den vergangenen zwei Jahren die syrische Armee in ihren Kämpfen gegen Oppositionelle und die Terrormiliz IS vor allem aus der Luft unterstützt. Vor zwei Wochen hatte Präsident Putin den Rückzug der russischen Luftwaffe angekündigt.

