Der Bankier, Milliardär und Mäzen David Rockefeller ist tot.

Nach Angaben seines Sprechers starb er im Alter von 101 Jahren in seinem Haus im US-Bundesstaat New York. David Rockefeller war der letzte noch lebende Enkel des Ölmagnaten John D. Rockefeller.



Der Milliardär engagierte sich etwa für Umweltschutz und die Förderung von Kunst. Außerdem war er über Jahrzehnte führendes Mitglied in einem Think Tank mit Schwerpunkt Außenpolitik. Für seine Verdienste wurde David Rockefeller 1998 mit der Freiheitsmedaille des Präsidenten ausgezeichnet, der höchsten Auszeichnung für Zivilisten in den USA.