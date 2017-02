Im Zeitalter der Globalisierung muss alles, was früher mal verständlich war, hochtrabend klingen. Der Hausmeister ist heute ein Facility Manager, der Vorstandsboss heißt Chief Executive Officer, oder auch kurz und lässig CEO, und dass man sich bitteschön an Regeln zu halten hat, fasst seit einiger Zeit der - natürlich - englische Fachbegriff Compliance zusammen.

Dieser Begriff steht laut Definition für die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, regulatorischer Standards und die Erfüllung weiterer, wesentlicher und in der Regel selbst gesetzter ethischer Standards und Anforderungen. Dass die Volkswagen AG vor einem Jahr allen Grund hatte, mit der ehemaligen Verfassungsrichterin Christine Hohmann-Dennhardt ein Vorstandsmitglied für Recht und Integrität zu berufen, lag nach dem Abgasskandal des Konzerns auf der Hand.

Nur Spekulationen über Gründe

Doch nach nur einem Jahr gehen Volkswagen und die Ethik-Chefin wieder getrennte Wege - im gegenseitigen Einvernehmen, wie es wie üblich heißt. Über die Gründe der Trennung gibt es nicht viel mehr als begründete Spekulationen. Hohmann-Dennhardt habe mehr Einfluss haben wollen und sei mit dem Chef der VW-Rechtsabteilung nicht gut ausgekommen. So etwas gibt es. Vielleicht war die Top-Juristin auch einfach zu forsch für einen Konzern, der es in der Vergangenheit schon nicht so ganz ernst genommen hat mit Sitte und Anstand.

Erinnert sei an den VW-Skandal vor gut zehn Jahren, als Konzern und Betriebsratsspitze regelmäßige Luxusreisen nach Übersee und Prostituierte auf Firmenkosten für das Normalste der Welt hielten. Der Betriebsratschef landete im Knast. Personalvorstand Peter Hartz, der Vater der Hartz-IV-Gesetze, musste gehen und entkam dem Gefängnis nur um Haaresbreite. Will sagen: Compliance ist bei VW durchaus im doppelten Sinne ein Fremdwort.

Abfindung ist gefundenes Fressen für Populisten

Was die Demission von Hohmann-Dennhardt pikant macht, ist das überaus weiche Polster, auf das sie fällt. Sie erhält eine Abfindung von 12 bis 15 Millionen Euro und dazu eine monatliche Rente, die nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" bei 8.000 Euro liegen soll. Summen, bei denen sich Normalsterbliche nur verwundert die Augen reiben können und die man auch niemandem mehr vermitteln kann, auch wenn sie Hohmann-Dennhardt rechtlich wohl zustehen.

Für Rechts- und Linkspopulisten ist das jedenfalls ein gefundenes Fressen. Für die SPD hingegen, die in Person des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil im Aufsichtsrat von VW sitzt, gerade den kleinen Mann wiederentdeckt hat und ihn mit Blick auf die Bundestagswahl im Herbst umgarnt, sind solche Zahlungen ein Riesenproblem.

Weil will den Vorständen ans Geld

Man nehme nur mal zum Vergleich den diese Woche zurückgetretenen Bahnchef Rüdiger Grube. Der verdiente pro Jahr mit Boni rund 1,4 Millionen Euro. Auch viel Geld, aber für den Vorstand eines Dax-Konzerns mit 300.000 Angestellten eher ein bescheidenes Salär. Auch bei VW bemühen sich die SPD-Vertreter im Aufsichtsrat nun, die Millionenzahlungen ans Management zu begrenzen.

Jene Aufsichtsräte wohlgemerkt, die den Vertrag mit Hohmann-Dennhardt abgenickt haben. Nun also will Weil den Vorständen ans Geld. Gute 63 Millionen gab VW 2015 laut Handelsblatt für seine Vorstände aus, der Spitzenverdiener kassierte allein knapp 15 Millionen - zehnmal so viel wie Ex-Bahnchef Grube.

Lächerliche Regeln

Nun muss man den Wolfsburgern zugestehen, dass sie tolle Autos bauen und Weltmarktführer sind. Andererseits müssen sie für die Dieselaffäre mittlerweile insgesamt 24 Milliarden Dollar auf den Tisch legen. Mit anderen Worten: Bescheidenheit und Demut wären ethische Grundzüge, die Volkswagen gerade gut zu Gesicht stünden. Die Realität sieht anders aus und man darf zweifeln, ob Aufsichtsrat Weil mehr als kleine kosmetische Änderungen durchsetzen kann.

Es muss ja nicht gleich soweit kommen wie im Öffentlichen Dienst. In Sachsen muss ein Minister ein Espresso-Tässchen aus Meißner Porzellan zurückweisen, weil es teurer als 25 Euro ist. Eine Einladung zu einem Spiel von Dynamo Dresden kann er theoretisch nur im Stehplatzbereich annehmen. Als ob man einen Minister mit einem Aufenthalt in der Stadionloge bestechen könnte. Und das macht die ganzen Compliance-Regeln teilweise so lächerlich. Überzogene Millionen-Gehälter sind ethisch vertretbar, eine Flasche Champagner als Gastgeschenk ist es nicht.