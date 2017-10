Der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Fuest, hat Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann aufgefordert, teilweise auf sein bis 2021 garantiertes Millionengehalt zu verzichten.

Es sei verständlich, dass Arbeitnehmer, die durch eine Unternehmenspleite ihre Stelle verlören, empört seien, wenn sie hörten, dass Manager vertraglich so abgesichert seien, dass sie Millionen erhielten", sagte Fuest dem "Handelsblatt". Er halte es für anständig, wenn Manager in diesen Fällen freiwillig zumindest auf einen Teil ihrer Forderungen verzichteten, betonte der Ifo-Chef. Winkelmann war im Februar vom Lufthansa-Konzern zu Air-Berlin gekommen. Er soll laut Geschäftsbericht auch im Falle einer ordentlichen Kündigung sein Grundgehalt von 950.000 Euro im Jahr bis Anfang 2021 bekommen, was durch eine Bankgarantie abgesichert ist.