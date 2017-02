Mindestlohn Deutschland gehört in der EU zu den Spitzenreitern

Der neue Mindestlohn für eine Stunde Arbeit: 8,84 Euro. (dpa-Zentralbild)

Der Mindestlohn in Deutschland ist laut dem Statistikamt Eurostat der fünft-höchste in der EU.

Er liegt den Angaben zufolge bei knapp 1.500 Euro pro Monat. Am meisten wird mit knapp 2.000 Euro in Luxemburg gezahlt, am wenigsten in Bulgarien mit 235 Euro im Monat. In Italien, Österreich, Dänemark, Finnland, Schweden und Zypern gibt es keine gesetzliche Lohnuntergrenze.