Minijob, Minirechte? Arbeiten auf 450-Euro-Basis

Kellner, Putzkraft, Kassiererin: Fast sieben Millionen Menschen in Deutschland haben einen Minijob. Für Arbeitnehmer, die auf 450-Euro-Basis arbeiten, gelten bestimmte Regeln. Wer zahlt einen Beitrag in die Rentenkasse und wer nicht? Und in welchen Branchen kann ein Minijob der Sprung in ein reguläres Arbeitsverhältnis sein?

Am Mikrofon: Sina Fröhndrich