Deutschland und Frankreich wollen ihre Zusammenarbeit vertiefen.

Bundeskanzlerin Merkel sagte nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Macron in Paris, beide Länder wollten gemeinsam die Europäische Union stärken. Man wolle den Menschen Sicherheit geben und wirtschaftliches Fortkommen gewährleisten. Macron betonte, Frankreich und Deutschland wollten gemeinsam jede Art von Protektionismus und Dumping bekämpfen. Eine engere Kooperation solle es beim Klimaschutz, der Digitalisierung und der Bildung geben.



Konkret beschlossen beide Länder, gemeinsam einen europäischen Kampfjet zu entwickeln. Es soll langfristig den Eurofighter beziehungsweise den französischen Jet Rafale ersetzen. Macron betonte, es solle eine gemeinsame Forschung und Entwicklung für das Projekt geben. Das neue Kampfflugzeug sei wichtig für beide Armeen. Merkel erläuterte, bis 2018 solle es eine gemeinsame Planung geben. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen hob hervor, es sei klüger, wenn Europäer die nächste Generation von Gerät und Technologie gemeinsam entwickelten, ob Panzer oder Flugzeuge.



Bei folgenden Projekten wird neben dem Kampfjet eine deutsch-französische Zusammenarbeit angepeilt:



KAMPFPANZER



Nach dem erfolgreichen Abschluss einer Konzeptstudie soll bis Mitte 2018 ein Fahrplan für das weitere Vorgehen zur Entwicklung einer neuen Generation von Kampfpanzern aufgestellt werden. Nach dem Zusammenschluss der deutschen Panzerschmiede KMW und des französischen Panzerbauers Nexters war bereits in der Vergangenheit spekuliert worden, dass das fusionierte Unternehmen die Entwicklung eines "Le Leo" (angelehnt an den deutschen Kampfpanzer Leopard 2) angehen könnte. Der Leopard 2 wird von KMW gebaut, Teile werden von Rheinmetall zugeliefert.



ARTILLERIE



Auch bei der Entwicklung eines neuen Artilleriegeschützes streben Deutschland und Frankreich eine Zusammenarbeit an. Deutschland nutzt bisher die Panzerhaubitze 2000 von KMW und Rheinmetall.



SEEFERNAUFKLÄRER



Die beiden Staaten bemühen sich um eine europäische Lösung, um die alternden Seefernaufklärer zu ersetzen. Die Flugzeuge können große Seegebiete überwachen, sind aber auch zur U-Bootjagd in der Lage. Deutschland hat dafür bisher die P-3C Orion im Einsatz.



KAMPFHUBSCHRAUBER TIGER



Der Helikopter von Airbus, den die Bundeswehr früher in Afghanistan und heute in Mali im Einsatz hat, soll modernisiert werden.



EURO-DROHNE



Deutschland und Frankreich wollen die Entwicklung der Euro-Drohne vorantreiben, die bei der Bundeswehr langfristig die israelischen Aufklärungsdrohnen der Typen Heron und Heron TP ersetzen soll. An dem Programm sind auch Spanien und Italien beteiligt. Ein Vertragsabschluss für die Euro-Drohne, die auch Waffen tragen können, wird vor 2019 angestrebt.



CYBER-KOMMANDO UND KOMMUNIKATION



Die beiden Staaten peilen eine Vereinheitlichung der verschlüsselten Kommunikation ihrer Armeen an, damit die Soldaten direkt miteinander reden können und Zugriff auf gemeinsame Daten haben. Die Cyber-Kommandos der deutschen und französischen Streitkräfte sollen enger zusammenarbeiten und Offiziere austauschen.