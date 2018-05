MINT-Frühjahrsreport 2018 Dramatischer Fachkräftemangel

Mit knapp 490.000 unbesetzten Stellen hat der Fachkräftemangel in den MINT-Fächern ein Allzeithoch erreicht. Ältere Arbeitskräfte gehen in Rente und zu wenige rücken nach, so der Befund des MINT-Frühjahrsreports. Der Bedarf an Fachkräften steige aber nicht nur aufgrund der guten Konjunktur.

Von Nadine Lindner

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek