Der ehemalige Regensburger Bischof, Kardinal Müller, hat den Vorwurf zurückgewiesen, als Präfekt der Glaubenskongregation die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen behindert zu haben.

Die Kongregation habe trotz mancher Einmischungsversuche immer die Nulltoleranz-Linie vertreten, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Rom. Müller stand fünf Jahre lang der Glaubenskongregation im Vatikan vor, die auch für die Aufklärung von Missbrauchsfällen zuständig ist. Papst Franziskus hatte sein Amt Anfang Juli nicht verlängert. - Gestern hatte der vom Bistum Regensburg beauftragte Sonderermittler Weber seinen Abschlussbericht über Missbrauchsfälle bei den Regensburger Domspatzen vorgelegt. Demnach haben seit 1945 insgesamt 500 Schüler körperliche Gewalt erlebt, 67 sexuelle Übergriffe, einige auch beides. Als mutmaßliche Täter seien 49 Personen ermittelt worden.



Die ehemalige Bundesfamilienministerin Bergmann äußerte sich bestürzt. Das habe sie so nicht erwartet, sagte die sie im Deutschlandfunk. Die SPD-Politikerin ist Mitglied in der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung Sexuellen Kindesmissbrauchs.