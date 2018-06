Vor dem Landgericht Freiburg hat der Prozess gegen die Hauptbeschuldigten im Staufener Missbrauchsfall begonnen.

Ihnen wird unter anderem schwere Vergewaltigung und Zwangsprostitution in jeweils knapp 50 Fällen zur Last gelegt. Angeklagt ist die Mutter eines heute neun Jahre alten Jungen sowie ihr Lebensgefährte. Sie sollen das Kind vielfach selbst missbraucht, es mehr als zwei Jahre lang im Internet angeboten und Männern aus dem In- und Ausland gegen Geld für Vergewaltigungen überlassen haben.



(Az.: 6 KLs 160 Js 30250/17)

Diese Nachricht wurde am 11.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.