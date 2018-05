Alle 34 chilenischen Bischöfe, die an einem Krisengespräch mit dem Papst über sexuellen Missbrauch teilgenommen haben, haben ihren Rücktritt angeboten.

In einer in Rom herausgegebenen Erklärung der Geistlichen heißt es, man bitte Franziskus, über jeden einzelnen von ihnen zu entscheiden. Der Papst hatte vor einigen Wochen schwere Fehler im Umgang mit dem Missbrauchsskandal in der chilenischen katholischen Kirche angeprangert. In der Erklärung bitten die Bischöfe um Entschuldigung bei den Opfern.



Jahrelang sollen Sexualdelikte eines Pfarrers von der Kirche vertuscht worden sein, vor allem Bischof Barros soll ihn ihn Schutz genommen haben. Papst Franziskus war selbst in die Kritik geraten, weil er bei seinem Besuch in Chile die Beschuldigungen gegen den Bischof zurückgewiesen hatte. Später entschuldigte er sich für seine Wortwahl und leitete Ermittlungen zu dem Skandal ein.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.