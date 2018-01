Als Reaktion auf den Missbrauchsskandal tritt der komplette Vorstand des amerikanischen Turnverbands zurück.

In einer von den Medien verbreiteten Erklärung heißt es, dass USA Gymnastics damit einer Forderung des nationalen Olympischen Komitees nachkomme. Bereits in den vergangenen Tagen waren mehrere Vorstandsmitglieder nach Kritik an ihrem Umgang mit dem Skandal um den sexuellen Missbrauch junger Athletinnen durch den früheren Teamarzt Larry Nassar zurückgetreten. Dieser war am Mittwoch zu einer Haftstrafe von 175 Jahren verurteilt worden.



In dem Prozess waren 156 Mädchen und Frauen angehört worden, darunter auch mehrere Olympiasiegerinnen. Sie hatten ihr Leid durch die körperlichen Übergriffe des Mediziners in allen Einzelheiten geschildert.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.