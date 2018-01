Die Ermittlungen gegen französische Soldaten wegen Missbrauchs von Kindern in der Zentralafrikanischen Republik sind eingestellt worden.

Zur Begründung erklärte die Justiz in Paris, die Zeugenaussagen seien wiedersprüchlich und würden keine Strafverfolgung ermöglichen. In einem UNO-Bericht hatten sechs zentralafrikanische Kinder französische Soldaten beschuldigt, sie in einem Flüchtlingslager vergewaltigt zu haben. In Befragungen gab ein Kind später zu, gelogen zu haben. Ein anderes identifizierte einen Nicht-Armeeangehörigen als Täter. Die Missbrauchsfälle sollen sich zwischen Ende 2013 und Juni 2014 zugetragen haben. Damals sollte französisches Militär die gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen christlichen und muslimischen Milizen in Zentralafrika beenden.

