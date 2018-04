Der Bundestag hat den Einsatz der Bundeswehr im Rahmen der UNO-Friedensmission im westafrikanischen Mali um ein Jahr verlängert.

Die Abgeordneten stimmten mit einer deutlichen Mehrheit für die weitere Beteiligung deutscher Soldaten an der Mission. AfD und Linke votierten gegen das Mandat. Mit der Entscheidung wird auch die Obergrenze für die Beteiligung der Bundeswehr von 1.000 auf 1.100 Soldaten angehoben. In der vorangegangenen Debatte wies der SPD-Abgeordnete Hitschler darauf hin, die Konflikte in Mali bräuchten langfristig zwar politische Lösungen, aber dafür sei Sicherheit die notwendige Grundlage. Die Grünen sprachen sich ebenfalls für eine Einsatzverlängerung aus, forderten aber mehr Einsatz für den Friedensprozess.



Im Rahmen der UNO-Mission in Mali sollen mehr als 10.000 internationale Blauhelm-Soldaten das Land stabilisieren und islamistische Terroristen bekämpfen.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.