Im Zusammenhang mit der jüngsten Welle von Bombendrohungen gegen jüdische Einrichtungen in den USA gibt es offenbar eine Festnahme.

Laut übereinstimmenden Berichten soll es sich um einen 31-jährigen Mann aus dem Bundesstaat Missouri handeln. Ihm würden mindestens acht Bombendrohungen zur Last gelegt.



Betroffen waren zuletzt jüdische Einrichtungen unter anderem in New Jersey, North Carolina, Alabama, Pennsylvania und New York.