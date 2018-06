Der "Bild am Sonntag" zufolge war Bundeskanzlerin Merkel seit 2017 über die Missstände im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Bamf, informiert. Der damalige Behördenchef Weise habe Merkel zweimal im direkten Gespräch über Überforderungen im Bamf und generell im Asylmanagement unterrichtet.

Die Zeitung beruft sich in ihrem Bericht auf vertrauliche Dokumente. In den Gesprächen soll Weise vor allem auf Mängel in der Verarbeitung der Daten der Asylsuchenden verwiesen haben. Außerdem sei es unverständlich, wie die Regierung angesichts des erheblichen Zuwachses an geflüchteten Menschen seit 2015 davon ausgehen konnte, die Behörde werde das damit verbundene Aufkommen an Asylanträgen problemlos bewältigen können.

