Nach dem Attentat auf den Politiker Ivanovic im Kosovo haben zahlreiche Menschen von dem Getöteten Abschied genommen.

Vor dem Hauptsitz seiner Partei in Mitrovica wurden im Gedenken an den 64-Jährigen Kerzen angezündet. Ivanovic war am Dienstag von Unbekannten erschossen worden. Er galt als Gemäßigter unter den pro-serbischen Politikern im Kosovo.

