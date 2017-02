Mitrovica Serben reißen Mauer ein

Eine serbische Frau beobachtet, wie ein Bagger eine Mauer in der geteilten Stadt Mitrovica einreißt. (AFP / Armend NIMANI)

Im Streit zwischen Serben und Albanern in der geteilten Kosovo-Stadt Mitrovica gibt es Zeichen der Annäherung.

Wie die Deutsche Presseagentur meldet, zerstörten serbische Arbeiter eine Mauer nahe einer symbolisch wichtigen Brücke über den Ibar-Fluss. Die Regierungen in Pristina und Belgrad werteten die Beseitigung der Mauer als Signal für eine Entspannung. Das Bauwerk war Grund dafür, das die Vermittlung der EU zwischen den verfeindeten Parteien in dieser Woche scheiterte. Unklar ist, ob die Serben in Mitrovica eine neue Mauer planen. Im Gespräch ist eine versenkbare Metallsperre.