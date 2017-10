Durch den Tropensturm "Nate" sind in Costa Rica, Nicaragua und Honduras 23 Menschen ums Leben gekommen.

Zwölf weitere gelten als vermisst, wie die Behörden mitteilten. Der Sturm sorgte für starken Regen, Überschwemmungen und Erdrutsche. Zahlreiche Menschen mussten sich in Notunterkünfte begeben, in vielen Teilen der drei Länder gab es Probleme mit der Wasserversorgung. "Nate" soll laut Vorhersagen nun Kurs auf die mexikanische Halbinsel Yucatán nehmen, wo er sich zum Hurrikan entwickeln könnte. In den vergangenen Monaten hatten mehrere Wirbelstürme in Mittel- und Nordamerika große Schäden angerichtet.