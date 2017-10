Durch den Tropensturm "Nate" sind in Costa Rica, Nicaragua und Honduras 28 Menschen ums Leben gekommen.

Zahlreiche Menschen werden noch vermisst, wie die Behörden mitteilten. Viele Orte sind wegen eingestürzter Brücken oder überfluteter Straßen weiter von der Außenwelt abgeschnitten.



"Nate" nimmt nun Kurs auf die mexikanische Halbinsel Yucatán und wurde zu einem Hurrikan hochgestuft. Er könnte am späten Samstagabend oder Sonntagfrüh die USA erreichen. Den Vorhersagen zufolge soll der Sturm an Land aber an Kraft verlieren. In den vergangenen Monaten hatten mehrere Wirbelstürme in Mittel- und Nordamerika große Schäden angerichtet.