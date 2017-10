Durch den Tropensturm "Nate" sind in Mittelamerika 20 Menschen ums Leben gekommen.

Allein in Nicaragua starben nach Angaben der Behörden elf Menschen, sieben weitere werden noch vermisst. Sechs Personen wurden in Costa Rica getötet sowie drei in Honduras. Der Sturm zog Richtung Mexiko, wo er zum Hurrikan heraufgestuft werden könnte.