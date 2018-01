Beim Untergang eines Flüchtlingsboots im Mittelmeer sind 64 Menschen ertrunken.

Dies teilte die Internationale Organisation für Migration im Internet mit. In ersten Berichten war noch die Rede von mindestens acht Toten gewesen. Das mit Migranten besetzte Schlauchboot war am Samstag untergegangen. 86 Menschen wurden von der italienischen Küstenwache und der Marine gerettet.



Die libysche Marine rettete 272 Migranten aus Seenot. Sie seien in zwei Booten unterwegs gewesen, bei denen die Motoren ausgefallen seien, teilte die Armee mit.

