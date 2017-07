Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat den EU-Staaten Versagen bei der Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer vorgeworfen.

Die EU müsse ihrer Verantwortung gerecht werden und mehr Boote einsetzen, erklärte ein Amnesty-Sprecher in Berlin vor einem heutigen Treffen der EU-Innenminister in Estland zu dem Thema. Andernfalls drohe 2017 zum tödlichsten Jahr für die Flüchtlinge zu werden. Seit Jahresbeginn seien schon mehr als 2.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Amnesty warnte auch davor, Flüchtlinge nach Libyen zurückzuschicken, da sie dort Missbrauch, Vergewaltigungen und Folter ausgesetzt seien.



Die EU-Innenminister beraten in der estnischen Hauptstadt Tallinn über die Forderungen Italiens nach mehr Unterstützung in der Flüchtlingskrise. Der italienische Ressortchef Minniti will seinen Kollegen einen Elf-Punkte-Plan vorlegen, um die Migration über das Mittelmeer einzudämmen. Private Rettungsorganisationen sollen einen Verhaltenskodex unterzeichnen. Unter anderem sollen sie nur noch in Ausnahmesituationen in Gewässer vor Libyen einfahren. Unterzeichnen sie den Kodex nicht, soll ihnen das Anlaufen italienischer Häfen untersagt werden.