Amnesty International hat den EU-Staaten Versagen bei der Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer vorgeworfen.

Die EU müsse ihrer Verantwortung gerecht werden und mehr Boote einsetzen, erklärte ein Sprecher der Menschenrechtsorganisation in Berlin. Andernfalls drohe 2017 zum tödlichsten Jahr für die Flüchtlinge zu werden. Seit Jahresbeginn seien schon mehr als 2.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Amnesty warnte auch davor, Flüchtlinge nach Libyen zurückzuschicken, da sie dort Missbrauch, Vergewaltigungen und Folter ausgesetzt seien.



Der CSU-Europapolitiker Ferber sagte im Deutschlandfunk, aufgrund der mangelhaften Strukturen in Libyen wolle die EU die nordafrikanischen Nachbarstaaten unterstützen, die Flüchtlinge unterzubringen.



Die EU-Innenminister beraten heute in der estnischen Hauptstadt Tallinn über die Flüchtlingskrise. Dabei geht es vor allem um die Forderung Italiens nach mehr Unterstützung.