Die deutsche Marine hat erneut rund tausend Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet.

Wie das Verteidigungsministerium in Berlin mitteilte, wurden sie bereits gestern vor der libyschen Küste von einem Bundeswehr-Versorgungsschiff aufgenommen. Die Menschen sollen in einen süd-italienischen Hafen gebracht und den dortigen Behörden übergeben werden.



Über die Mittelmeerroute kommen derzeit jeden Tag tausende Flüchtlinge in Italien an. Nach Angaben der EU-Grenzschutzagentur Frontex waren es in den ersten sechs Monaten insgesamt rund 85.000.