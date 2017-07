EU-Migrationskommissar Avramopoulos hat den Einsatz privater Rettungsschiffe im Mittelmeer gewürdigt.

Er sagte der "Süddeutschen Zeitung", man müsse den Nichtregierungsorganisationen sehr dankbar sein. In den vergangenen Wochen hatte es Kritik an der Arbeit der NGOs gegeben, die Flüchtlinge aus Seenot retten. So erhoben Politiker aus mehreren EU-Staaten den Vorwurf, dass die Helfer gemeinsame Sache mit Schleusern machen. Die Organisationen weisen das zurück. Avramopoulous betonte ebenfalls, die Lage im Mittelmeer werde von den Menschenschmugglern missbraucht, nicht von den NGOs.



Die italienische Regierung berät heute in Rom mit Hilfsorganisationen über einen Verhaltenskodex für die Einsätze, der unter anderem vorsieht, dass die Rettungsschiffe nicht mehr in libysche Gewässer fahren dürfen.