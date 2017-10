Die EU-Mission Sophia will die libysche Küstenwache im Mittelmeer stärker überwachen.

Der zuständige Befehlshaber sagte, dass sobald wie möglich eine Beobachtermission starten soll. In letzter Zeit hatten sich immer wieder Hilfsorganisationen über Aktionen der Libyer beschwert. Unter anderem hatte die Küstenwache mit Schüssen in die Luft Rettungsboote in internationalen Gewässern daran gehindert, Flüchtlinge aufzunehmen.



Die Beobachtermission soll sich zunächst auf die internationalen Gewässer konzentrieren. In libysche Gewässer wolle man die Beobachter nur auf Einladung der libyschen Einheitsregierung schicken.