Bei der Flucht über das Mittelmeer sind in diesem Jahr bislang fast 3.000 Menschen gestorben.

Das teilte die Internationale Organisation für Migration in Genf mit. Zuletzt sei die Lage besonders dramatisch gewesen. In nur vier Tagen habe man fast 2.600 Menschen vor dem Ertrinken retten können. 34 seien tot geborgen worden, 50 würden vermisst.



Bis Anfang November nahmen laut der Organisation mehr als 150.000 Migranten die Überfahrt auf sich. Das ist deutlich weniger als im Vorjahr. Der Großteil der Flüchtlinge kommt weiterhin in Italien an Land an.