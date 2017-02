Mittelmeer Hilforganisationen retten 300 Menschen aus dem Kanal von Sizilien

Aus dem Mittelmeer gerettete Flüchtlinge im Hafen von Messina auf Sizilien. (AFP / Giovanni Isolino)

Hilfsorganisationen haben erneut 300 Menschen aus dem Kanal von Sizilien gerettet.

Das berichtet die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die italienische Küstenwache. Bereits gestern seien 1.300 Menschen nahe der libyschen Küste an Bord mehrerer Rettungsschiffe genommen worden. Die Situation sei ein absoluter Alptraum, eklärte die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" auf Twitter.



Gestern hatte die EU auf ihrem Gipfel in Malta eine engere Zusammenarbeit mit Libyen beschlossen, um illegaler Migration über das Mittelmeer entgegenzuwirken. Allein im vergangenen Jahr kamen über Libyen und das Mittelmeer mehr als 180.000 Menschen nach Italien. Hilfsorganisationen kritisierten, in Libyen seien die Menschen nicht sicher, sondern von Folter, Ermordung und Verschleppung bedroht.