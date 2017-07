Das italienische Innenministerium hat für kommende Woche ein Treffen mit Hilfsorganisationen angesetzt, die im Mittelmeer Flüchtlinge retten.

Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur sollen die Beratungen am Dienstag in Rom stattfinden. Die italienische Regierung erarbeitet gerade einen Verhaltenskodex für die Organisationen, der als Grundlage für deren Einsätze dienen soll. Hilfsorganisationen wie die "Ärzte ohne Grenzen" betonen aber, sie agierten ohnehin immer nur in enger Absprache mit der italienischen Seenotrettung und der italienischen Küstenwache. - Zuletzt war Kritik an den Rettungseinsätzen laut geworden, weil die Organisationen angeblich eigenmächtig in libysche Hoheitsgewässer führen und mit Schleppern zusammenarbeiteten. Die Helfer weisen die Vorwürfe zurück.