Italiens Innenminister Salvini hat angekündigt, zwei weiteren Rettungsschiffen deutscher Flüchtlingshelfer die Einfahrt in italienische Häfen zu verweigern.

Man wolle dem illegalen Einwanderungsgeschäft keine Beihilfe mehr leisten, schrieb Salvini auf seiner Facebook-Seite. Die Schiffe seien bisher in der Nähe der libyschen Küste stationiert, um Menschen aufzunehmen, die von Schmugglern auf See ausgesetzt worden seien. Sie müssten sich nun Häfen außerhalb Italiens suchen. Die Regierung in Rom hatte in dieser Woche schon das Schiff "Aquarius" mit mehr als 620 Migranten an Bord zurückgewiesen.



Rund 40 Flüchtlinge, die von der US-Marine nach einem Schiffbruch aus dem Mittelmeer gerettet wurden, dürfen hingegen nach Italien gebracht werden. Das teilte ein Sprecher der Internationalen Organisation für Migration auf Twitter mit. Bei dem Unglück waren am Dienstag mehrere Menschen ertrunken.

