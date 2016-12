Mittelmeer Italienische Küstenwache rettet hunderte Flüchtlinge

Die italienische Marine hat erneut Bootsflüchtlinge im Mittelmeer aufgegriffen (Archivbild). (dpa / Italian Navy Press Office )

Im Mittelmeer sind erneut zahlreiche Flüchtlinge gerettet worden.

Die italienische Küstenwache sprach von 900 Menschen. Die Migranten seien gestern Abend von mehreren Booten geholt worden. Nach Darstellung des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen kamen in diesem Jahr bereits mehr als 180.000 Menschen an den italienischen Küsten an, gut 173.000 erreichten auf dem Seeweg Griechenland.