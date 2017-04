Das Rettungsschiff einer privaten deutschen Hilfsorganisation ist vor der Küste Libyens in Seenot geraten.

Man sei komplett manövrierunfähig, weil sich zu viele Personen an Bord befänden, sagte eine Sprecherin der Organisation "Jugend Rettet". Zusätzlich ziehe schlechtes Wetter auf. An Bord der "luventa" seien rund 400 Menschen, etwa ebensoviele seien ohne Rettungswesten auf Booten in der Nähe. Es sei offiziell ein Signal an die zentrale Seenotrettungsleitstelle für das Mittelmeer in Rom gesendet worden.



Die Deutsche Marine hatte erst gestern rund 1.200 Flüchtlinge vor der libyschen Küste aus Seenot gerettet und nach Italien gebracht.