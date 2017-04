Das im Mittelmeer in Seenot geratene private deutsche Rettungsschiff "Iuventa" hat Entwarnung gemeldet.

Die Mannschaft konnte alle Flüchtlinge an Bord an ein anderes Rettungsboot übergeben und machte sich danach auf den Weg nach Malta, wie die Besatzung per Internet mitteilte. Das Schiff einer Berliner Hilfsorganisation war am Ostersonntag in Seenot geraten.



Die "Iuventa" sandte das Notsignal "Mayday" an die Seenotrettungsstelle in Rom. Bei schlechtem Wetter und mit zu vielen Menschen an Bord war sie manövrierunfähig geworden. Ähnlich ging es dem Rettungsschiff "Sea-Eye" aus Regensburg. Beide Besatzungen hatten insgesamt etwa 600 Flüchtlinge an Bord genommen.