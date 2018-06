Das Rettungsschiff Aquarius wird frühestens heute Abend, vielleicht auch erst morgen im spanischen Valencia erwartet.

Der Mediziner Aloys Vimard von "Ärzte ohne Grenzen" berichtet per Telefon direkt vom Schiff, dass viele der Flüchtlinge an Bord stark unter Seekrankheit leiden. Die "Aquarius" und zwei weitere Schiffe bringen mehr als 600 Menschen nach Valencia in Spanien, weil Italien sich geweigert hatte, die Migranten aufzunehmen.



Aloys Vimard berichtet von schlechten Wetterbedingungen wie rauem Wind und meterhohen Wellen. Doch nach seinen Angaben haben die Helfer auch mit Verletzungen zu kämpfen: Einige Flüchtlinge leiden unter Verätzungen, weil sich in den Schlauchbooten - aus denen sie gerettet wurden - ein aggressives Gemisch aus Benzin und Salzwasser angesammelt hatte. Viele waren bei der Rettung auch ins Meer gefallen, einige mussten wiederbelebt werden. Darüber hinaus sind zahlreiche der Flüchtlinge verängstigt, einige sind traumatisiert. Die meisten kommen nach Angaben von Vimard aus Eritrea und Sudan.



In Spanien sollen sich dann weitere Ärzte und Hilfsorganisationen der Menschen annehmen - auch um Verletzungen zu prüfen, die den Geretteten offenbar durch Folter und andere Gewalt zugefügt wurden.

