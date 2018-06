Das Rettungsschiff Aquarius harrt weiter mit 629 Menschen an Bord im Mittelmeer aus.

Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen appellierte an die Regierung in Italien und Malta, die Flüchtlinge umgehend an Land gehen zu lassen. Der UNO-Sondergesandte Cochetel erklärte, die Menschen seien in Not. Ihnen gehe der Proviant aus und sie bräuchten schnell Hilfe. Fragen der Verantwortlichkeit könnten später geklärt werden. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen teilte mit, die Situation auf der Aquarius sei stabil. Jede weitere Verzögerung bringen aber Patienten an Bord in Gefahr.



Erstmals hatte Italien einem Rettungsschiff mit Flüchtlingen die Einfahrt in einen Hafen verwehrt. Die Regierung in Rom hatte am Wochenende erklärt, Malta müsse die Aquarius einlaufen lassen. Doch der Inselsstaat weigerte sich. Daraufhin stellte der italienische Innenminister Salvini ein Foto von sich ins Internet - mit dem Hashtag "Wir schließen die Häfen."



Italien fühlt sich von seinen europäischen Partnern seit langem mit der Bewältigung der Flüchtlingskrise allein gelassen. Die neue Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und der rechten Lega will die Situation so nicht mehr hinnehmen.



Unter den Flüchtlingen sind nach Angaben der Flüchtlingsorganisation SOS Mediterranée 123 unbegleitete Minderjährige, elf Kinder und sieben schwangere Frauen. Sie stammen zumeist auf afrikanischen Ländern südlich der Sahara und wurden in internationalen Gewässern vor der libyschen Küste gerettet.



In Italien ist seit kurzem die fremdenfeindliche Lega-Partei an der Regierung beteiligt. Der neue italienische Innenminister Matteo Salvini von der Lega betrachtet Seeretter als Menschenschmuggler und hatte kürzlich angekündigt, kein Rettungsschiff mehr in italienische Häfen zu lassen.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.