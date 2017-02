Mittelpunkt Mensch Kriegschirurg im Friedenseinsatz

In seiner Praxis in Düren operiert Stefan Krieger vor allem Hände: gebrochene Finger, eingeklemmte Nerven, auch Sehnenverletzungen. Doch immer, wenn es seine Zeit erlaubt, wechselt der Handchirurg das Fach. Als Kriegschirurg ist er seit über 20 Jahren für die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" an Orten im Einsatz, in denen Menschen Not leiden.

Von Thomas Liesen