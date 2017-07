Doch als Evan in Amsterdam ankommt, ist der Professor von der Bildfläche verschwunden. Vieles deutet darauf hin, dass er Opfer eines Verbrechens geworden ist. Evan verirrt sich bei seiner Suche in einem lebensgefährlichen Labyrinth aus Gassen, Coffeeshops und Abrissbuden. Der kalifornische Autor Bill Moody studierte Musik in Boston und tourte als Schlagzeuger mit verschiedenen Ensembles und Bands um die Welt. Nebenbei studierte und unterrichtete er Literatur, betätigte sich als Musikkritiker, schrieb Kurzgeschichten und seit 1994 Kriminalromane mit dem Protagonisten Evan Horne, die im Jazz-Milieu spielen.

Aus dem Englischen von: Anke Caroline Burger

Komposition: Vladislav Sendecki

Bearbeitung und Regie: Wolfgang Seesko

Mit Martin Engler, Michael Wittenborn, Wolf-Dietrich Sprenger, Yorck Dippe, Tim Grobe, Fjodor Olev, Barbara Nüsse, Jens Rachut u.a.



Produktion: NDR 2016

Länge: 53'41