Mitternachtskrimi Aus der Geschichte des Rechts - Der Pitaval

„Echte Verbrechen - wahre Abgründe!“ Das Interesse am True Crime befriedigte 1734 der französische Rechtsanwalt François Gayot de Pitaval durch seine Sammlung authentischer Kriminalfälle: "Causes Célèbres et Intéressantes".

Kriminalhörspiel von Werner G. Suffrian