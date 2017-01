... und nun will Li die Welt per Livestream daran teilhaben lassen. Schnell sind Verträge ausgehandelt, und noch schneller treibt Li tot in der Spree.

Während die Vorbereitungen zum Rennen in dem rasch sanierten und mit einer Zuschauertribüne ausgestatteten Gautzsch vor Reportern von ARD, ZDF und anderen weltweiten Sendeanstalten vorangetrieben werden, sammeln sich rund ums Dorf auf den Anhöhen die Rächer und Erben von Mister Li. Panzerfäuste und Bulldozer verwandeln das harmonische Stillleben in ein veritables Schlachtengemälde. Doch bevor sich fast alle Nutznießer aus dem Leben geschossen haben, lässt sich die Bürgermeisterin auf ein gewagtes Liebesspiel ein und schenkt diesem kuriosen Treiben auf dem Land ein unerwartetes wie spannendes Endrennen.

Regie: Ulrich Lampen

Mit Johanna Gastdorf, Nico Holonics, Thomas Sarbacher, Claudia Jahn, Martin Rentzsch, Chengjun Xue, Georg Kaser, Oliver Kraushaar, Ming-Chen Lin, Yin Lin, Tatjana Lubenskaja, Sergej Sukhanov, Roman Vilkin u.v.a.

Musik: Hans Well & die Wellbappn



Produktion: SWR 2016

Länge: ca. 54'

Christian Hussel, geboren 1957, hat in verschiedenen Städten gelebt und diverse Jobs ausgeübt, mitunter studiert. Er besitzt einen Facharbeiterabschluss als Drechsler und einen Magisterabschluss als Theaterwissenschaftler/Soziologe. Seit 1988 arbeitet er als freischaffender Autor von überwiegend Hörspielen und Theaterstücken in Leipzig.