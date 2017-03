Mitternachtskrimi Der Fall Cartouche

Die Geschichte des Rebellen Cartouche wird im 13. Teil des "Neuen Pitaval" von 1848 geschildert. Helmuth M. Backhaus präsentiert sie in seinem Hörspiel als farbiges Mantel- und Degenstück. Frankreich, 1718. Louis-Dominique Cartouche, junger Hauptmann einer ihm treu ergebenen Räuberbande, treibt sein Unwesen in den Gegenden rund um Paris. Sein Credo: "Was nützt ein anständiger Mensch in einer unanständigen Zeit?!"

Hörspiel von Helmuth M. Backhaus