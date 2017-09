Damit nehmen die Verwicklungen ihren Lauf. Tschenett ist mit einem Mal konfrontiert mit dubiosen Polizisten, skrupellosen Grundstücksspekulanten, alten und neuen Nazis und allerlei halbseidenen Gestalten. Warum steckt jemand Tschonnies Wohnung in Brand? Welches Interesse hat die schöne Tamara an ihm und was bedeuten die toten Hennen in Bertas Hühnerstall?

Regie: Renate Pitroff

Mit Gregor Bloeb, Vittorio Alfieri, Andrea Clausen, Doris Goldner, Sigo Lorfeo, Klaus Händl, Roland Jäger u.a.



Produktion: WDR/ORF/RAI Bozen 2002

Länge: 49’47